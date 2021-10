Cristiano Ronaldo bientôt à Marrakech

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, se déplacera bientôt à Marrakech avec sa compagne Georgina Rodriguez, afin d’inaugurer son hôtel Prestana CR7, selon des sources médiatiques.

Celles-ci précisent que le Portugais sera au Maroc avant la fin du mois, et que plusieurs stars du monde entier seront présentes à la cérémonie d’inauguration. Il s’agit du premier établissement de la chaîne hôtelière du joueur portugais au continent africain, et le cinquième après ceux de New York, Lisbonne, Funchal et Madrid.

Notons que l’inauguration était prévue pour le mois de décembre 2020. Elle a d’abord été reportée au mois de février 2021 avant d’être encore reportée à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire.

L’hôtel se situe dans la nouvelle «M avenue», au cœur des jardins de Menara et a nécessité un investissement de 430 millions de dirhams. L’établissement comptera 174 chambres, deux restaurants, un centre d’affaires et un spa.



M.F.