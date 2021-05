Crise maroco-espagnole: la réaction du parti de Nabil Benabdallah

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) n’en démord pas! « L’Espagne se doit de s’en tenir au maintien des relations séculaires avec le Maroc et de respecter les causes nationales et essentielles du Royaume! », affirme le PPS.

Dans un communiqué de son Bureau politique, dont Le Site info détient copie, le parti du Livre réfute tout dysfonctionnement des relations hispano-marocaines, comme moyen de substitution, concernant les secteurs économiques et sécuritaires.

Et ce, dans la lutte commune contre la contrebande, la migration clandestine, le trafic de drogues et les actes criminels et terroristes. De même que le voisin du Nord ne doit aucunement passer outre la collaboration et le partenariat entre les deux pays, particulièrement quand il est question des fondamentaux nationaux indéfectibles du Royaume du Maroc.

Le Bureau politique du PPS poursuit que le parti a suivi avec colère et indignation la vague humaine ayant investi Sebta, l’enclave marocaine occupée par l’Espagne. Ajoutant que les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont poignantes et reflètent les circonstances pénibles que subissent les populations de la ville de Fnineq et des communes avoisinantes.

Lesquelles circonstances dont « nous réitérons nos demandes d’y remédier par la réalisation de projets développementaux, à même d’assurer une vie digne et décente au profit de toutes les familles concernées à ce sujet », rappelle le PPPS dans le communiqué précité.

Toutes ses nouvelles données font partie intégrante des développements actuels que connaissent « les relations entre l’Espagne et notre pays », souligne le parti des camarades de Mohamed Nabil Benabdallah.

Larbi Alaoui