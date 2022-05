Crise du tourisme: Hamid Bentahar lance un appel à tous les intervenants (VIDEO)

Foudroyé par les effets de la crise sanitaire, le tourisme se relève tant bien que mal de ses blessures. Le secteur qui a amorcé un virage stratégique reprend des couleurs et les opérateurs aussi. Hamid Bentahar, président de la CNT et CEO d’Accor gestion Maroc, était L’invité des ECO. Il rappelle l’importance du tourisme dans l’économie nationale, tout en revenant sur l’ampleur de l’impact de la crise sur les professionnels.

« La démocratisation du voyage représente un enjeu important pour nous. Nous voulons que les Marocains voyagent parce que les voyages forment la jeunesse et permettent de s’ouvrir l’esprit. Et là, il y a un effort à faire au niveau de nos parcs nationaux avec le département des Eaux et forêts », insiste Hamid Bentahar.

« L’objectif est de donner la possibilité à nos jeunes d’aller faire un camp, de faire des voyages scolaires pour l’éducation… Cela participe à l’ouverture d’esprit indispensable à l’épanouissement de notre jeunesse. Il y a différentes manières de voyager. On peut le faire avec une tente, sous un gîte, voyager dans des auberges de jeunesse, dans le monde rural, descendre dans des hôtels économiques, des hôtels moyenne gamme, de luxe, des palaces… Il faut qu’on continue à diversifier l’offre pour permettre au plus grand nombre de s’évader, de voyager et de se nourrir de la richesse de notre pays, » ajoute l’invité du groupe Horizon press.

Hamid Bentahar en profite pour lancer un appel à tous les intervenants du secteur. Vidéo.