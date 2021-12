Crise du mariage: ce qu’en pensent les jeunes marocains (VIDEO)

Des célibataires endurcis, des « célibatant(e)s », selon le mot-valise et néologisme inventé par de nombreux jeunes, et moins jeunes compatriotes, qui ne veulent pas (ou peuvent pas!) avoir la corde au cou, de sitôt en convolant en « justes » noces.

Aussi, plusieurs jeunes Marocain(e)s ont-ils explicité les raisons qui les incitent a encore préféré, bon gré ou mal gré, selon les cas, le célibat à la cage dorée du mariage et rester libres. Pour l’un deux, les principales causes sont la précarité et le chômage, soulignant qu’il n’est pas possible de fonder un foyer si on n’a pas un travail stable.

Pour ce citoyen, beaucoup de jeunes ne peuvent pas subvenir aux besoins quotidiens d’une famille, voire d’un couple, ce qui laisse en suspens l’idée de mariage. Un autre citoyen a également invoqué la pauvreté et le chômage, deux dures réalités qui font que se marier et avoir des enfants restent un rêve inaccessible pour la plupart de célibataires.

Larbi Alaoui