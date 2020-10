Crise du Covid: Said Senhaji lance un SOS aux responsables (VIDEO)

Le chanteur populaire Said Senhaji s’est solidarisé avec ses collègues qui demandent que soutien et assistance soient apportés aux artistes sur qui le coronavirus a eu de graves répercussions morales et matérielles.

Via son compte Instagram, Senhaji s’est interrogé sur les subventions « exceptionnelles » accordées généreusement par le ministère de la Culture à un grand nombre de chanteurs et d’associations, ainsi que sur la liste publiée comportant les noms des heureux bénéficiaires.

Et de préciser que, personnellement, il n’a jamais bénéficié de nulle subvention et que, d’ailleurs, il n’en est aucunement demandeur. Said Senhaji souligne seulement que sa publication a pour objectif d’attirer l’attention des responsables sur les musiciens en chômage technique et qui vivent des difficultés pécuniaires et ont été injustement privés des subventions du département de Othman El Ferdaous.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)