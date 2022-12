Cris et Youyous : les Casablancais dans les rues après l’exploit (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’euphorie s’est emparée, samedi, de différents quartiers de Casablanca dès le sifflet final proclamant la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 aux dépens de l’équipe du Portugal.

Les grandes artères de la ville de Casablanca sont devenues bondées d’hommes, femmes, jeunes et moins jeunes sortis célébrés cet exploit inédit, réalisé par les poulains de Walid Regragui

Dans une ambiance de joie et de communion, les Casablancais ont investi les grandes places de la capitale économique pour laisser exploser leur joie et entonner des chansons à la gloire de l’équipe nationale.

Arborant fièrement le maillot national et agitant les couleurs nationales, la population casablancaise a tenu à fêter avec un concert de Klaxons, des cris et des you yous cet exploit qui restera à jamais gravé dans les annales du football marocain, arabe et africain.

Les Casablancais défilaient en voiture, à moto ou à pied pour faire exprimer leur joie et manifester leur fierté de la performance des Lions de l’Atlas.

Grâce à cette victoire, les Lions de l’Atlas ont pu rebattre les cartes, en défiant tous les pronostics et plaçant la barre encore plus haut pour aller le plus loin possible dans la compétition voire soulever le précieux trophée.

Dans des déclarations à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le public casablancais qui a suivi le match dans les maisons, les cafés ou les fan zones aménagées dans la ville, a affirmé que le match était très disputé devant une équipé portugaise dotée de plusieurs stars mondiales, notant que les joueurs nationaux ont fait montre de combativité et de rigueur tactique exceptionnelle.

Ils ont fait part de leur immense joie de cet exploit historique, qui a ouvert l’appétit du peuple marocain et avec lui des peuples arabes et africains, formulant le voeu de voir les Lions de l’Atlas continuer sur leur lancée et de poursuivre leur parcours avec le même esprit de combativité et de rigueur tactique.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football (Qatar-2022), en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama.