Criminalité : des appels au renforcement des caméras de surveillance au Maroc

La criminalité et les délits se multiplient au Maroc en l’absence des moyens de sécurité suffisants pour limiter la casse. Rachid Hamouni, chef de l’équipe Progrès et socialisme (PPS) à la Chambre des représentants, révèle que la hausse des crimes au Maroc nécessite un véritable renforcement de la sécurité pour protéger l’espace public et les citoyens.

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, Rachid Hamouni explique que la lutte contre la délinquance et la violence dans l’espace public doit s’appuyer sur plusieurs méthodes et approches intégrées : éducative, pénale, civile, sécuritaire, et d’encadrement.

Par ailleurs, le député a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les caméras de surveillance dans les rues et boulevards du Royaume soulignant que cette pratique rassure les citoyens et les touristes dans l’espace public et facilite l’intervention des services de sécurité en cas de vol, agressions où vandalisme.

Parallèlement, l’augmentation de l’installation de systèmes de surveillance par caméras dans la voie publique pose deux problématiques : le premier est lié au coût élevé de ces systèmes et leur maintenance permanente. Le deuxième concerne l’atteinte à la vie privée des citoyens.

Hamouni a ainsi interrogé le ministre Laftit sur les mesures prises pour renforcer la protection de l’espace public et ce que prévoit le ministére de tutelle pour concilier entre assurer la sécurité et préserver l’intimité et la vie privée des Marocains.