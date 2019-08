Crime fictif: quatre mineurs arrêtés à Meknès

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Meknès ont arrêté, jeudi, cinq individus, dont un adulte et quatre mineurs, âgés entre 16 et 17 ans, en flagrant délit de filmer une vidéo truquée faisant état de crimes fictifs de nature à porter atteinte à la sécurité des citoyens.

Les services de police avaient arrêté les quatre suspects au quartier “Kamilia” à Meknès en flagrant délit de filmer une vidéo truquée faisant croire à un enlèvement fictif et une demande de rançon, indique la Direction générale de la Sûreté nationale dans un communiqué (DGSN), ajoutant que les mis en cause tournaient la vidéo à l’aide d’une caméra de téléphone portable et une voiture appartenant au père de l’un des prévenus, en vue de présenter les séquences sur les réseaux sociaux comme étant des actes criminels réels.

Le mis en cause adulte a été placé en garde à vue, tandis que les suspects mineurs ont été mis sous contrôle, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, ainsi que les mobiles de l’enregistrement de ces vidéos truquées, en vue de les publier et affecter le sentiment de sécurité chez les citoyens, souligne la DGSN.

S.L. (avec MAP)