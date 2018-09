Crime de Salé: Hammouchi écarte 15 responsables

Rappelons que deux frères avaient agressé à l’aide d’une arme blanche la victime, âgée de 28 ans, en raison de différends entre les deux parties, avait indiqué un communiqué de la DGSN, précisant que les investigations et les recherches intenses, menées par les services de sécurité, ont permis l’arrestation des deux suspects chez des proches dans les régions de Sidi Maarouf et Bouskoura à Casablanca.

