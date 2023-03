Création d’un nouvel espace vert à Casablanca: ce que l’on sait (VIDEO)

Le site de l’ancienne décharge de Médiouna sera transformé en espace vert de la superficie de 12 hectares et pour un budget de 19 millions de dirhams. Et la cérémonie de la pose de la première pierre de ce projet a eu lieu mardi dernier, 7 mars, en présence de la maire de la capitale économique.

A ce propos, Nabila Rmili a déclaré à Le Site info que ledit projet d’espace vert sera fin prêt dans les sept mois prochains. « C’est le fruit d’un accord de partenariat entre le ministère du Développement durable, la Région de Casablanca- Settat, la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi et le Conseil de la ville », a précisé la maire de Casablanca.

Nabila Rmili a également expliqué que ce projet est passé par plusieurs étapes, dont la première a concerné la réhabilitation de l’ancienne décharge de Médiouna et la seconde a été consacrée à la transformation du site en espace vert, au profit de la population. Ceci, pour rappel, sur une superficie de 12 hectares, avec un budget de 19 millions de dirhams.

A noter que ce projet va contribuer à la revue à la hausse du nombre d’espaces verts dans la zone de Sidi Moumen, ainsi qu’à la création d’un agrément végétalisé naturel, sportif et éducatif au profit des citoyens, sachant que sa réhabilitation a eu lieu entre 2015 et 2019.

De même qu’il a été prévu de prendre en compte la vision environnementale de cet espace vert, qui disposera de toutes les prestations dont aura besoin la population et ce, grâce aux équipements nécessaires de promenades et d’installations sportives, culturelles et éducatives.

Larbi Alaoui