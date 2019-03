Crash d’Ethiopian Airlines: l’identité des victimes marocaines dévoilée

Deux Marocains figurent parmi les victimes du crash, dimanche matin, d’un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis-Abeba – Nairobi avec 157 personnes à bord qui ont toutes péri dans ce crash.

Le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, a fait savoir qu’un cadre du ministère a péri dans ce terrible drame. Il s’agit de Ahmed Ben Chihab, directeur régional du développement durable à la région Drâa-Tafilalet.

“Suite à cette triste et terrible nouvelle, je tiens à présenter, en mon et au nom de tous les cadres et les fonctionnaires du ministère, les sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, Que Dieu ait le défunt en Sa Sainte Miséricorde. Nous vous souhaitons courage et patience devant l’adversité de cette rude épreuve”, déclare le ministre.

Et d’ajouter: “Je tiens également à présenter les sincères condoléances à la famille de monsieur le professeur Housine Essayouti, l’autre Marocain que nous avons perdu dans cet accident d’avion, et à tous ses collègues à l’université Hassan II de Casablanca. Nous tenons également à présenter nos condoléances et nous nous joignons à toutes les familles des victimes de ce drame. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons”.

Rappelons qu’il y avait 33 différentes nationalités à bord de l’avion d’après les autorités. Aucun des 149 passagers et 8 membres d’équipage à bord n’a survécu au crash du Boeing 737 qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi. L’appareil a été réceptionné en novembre 2018, selon ENA.

Le Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait un vol régulier à destination de Nairobi, s’est écrasés 6 minutes après son décollage de l’aéroport d’Addis-Abeba près de Bishoftu à 60 km de la capitale, avait précisé l’agence ENA qui cite le bureau du Premier ministre.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la Présidente d’Éthiopie, Sahle-Work Zewde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à Sahle-Work et, à travers elle, aux familles des victimes et au peuple éthiopien frère, souhaitant à la Présidente éthiopienne et aux proches des victimes patience et réconfort.

