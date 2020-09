Covid19: réouverture de 23 établissements scolaires à Meknès

La direction provinciale de l’éducation nationale (DPEN) de Meknès a annoncé la réouverture de 23 établissements scolaires situés dans des quartiers fermés et classés foyers épidémiologiques.

Cette décision concerne 18 écoles privées et cinq publiques dans les quartiers Al Mansour et Camilia, précise la DPEN, ajoutant que les élèves pourront désormais rejoindre leurs établissements, suite à l’amélioration de la situation épidémiologique dans ces quartiers.

La DPEN de Meknès avait annoncé l’application, à partir du 7 septembre, de l’enseignement à distance dans des établissements scolaires situés dans les deux quartiers classés foyers épidémiologiques.

L’enseignement à distance a été également de rigueur pour les élèves dont des membres de leurs familles étaient positifs au Covid19.

Par ailleurs, les élèves qui n’étaient pas concernés par cette décision étaient accueillis au sein des établissements scolaires dans de petits groupes, prenant en considération les mesures préventives conformément à la programmation annoncée précédemment.

Elle avait appelé, à cet effet, les cadres pédagogiques et administratifs, les associations des parents et tuteurs des élèves, les familles et l’ensemble des partenaires à poursuivre leur implication et mobilisation afin de faire réussir la formule pédagogique adoptée.

S.L. (avec MAP)