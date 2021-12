Covid. Vaccination au Maroc: voici la tranche d’âge la plus « récalcitrante »

Une source fiable de Le Site info a révélé la tranche d’âge, au Maroc, qui est encore réfractaire à la vaccination contre la covid-19.

Il s’agit, en l’occurrence, de personnes âgées entre 25 et 45 ans qui constituent la population des « récalcitrants » qui n’ont pas encore été vaccinés, selon la même source. De ce fait, le ministère de la Santé et de la Protection sociale est appelé à intervenir pour davantage de sensibilisation au profit de cette tranche d’âge et de l’importance de l’opération nationale de vaccination anti-coronavirus.

Ceci est d’autant plus urgent, sachant que l’apparition d’une nouvelle vague et l’appréhension de la détection, au Maroc, du nouveau variant Omicron, sont à craindre dans les prochains jours ou semaines.

L.A.