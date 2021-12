Covid. Pr Afif: « Le Comité scientifique n’intervient pas dans la prise de décisions »

Le Professeur Moulay Hicham Afif, directeur du CHU Ibn Roch, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a assuré que les prérogatives dudit Comité sont purement scientifiques et son pouvoir scientifique lui donne l’aval de faire des recommandations concernant la situation épidémiologique au Maroc. Mais il n’intervient pas dans la prise de décisions qui est du ressort des autorités compétentes et ne fait pas de politique.

Lors de son intervention, mercredi 15 décembre, devant le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, au sein de la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, Pr Afif a expliqué que le Comité technique et scientifique se réunit hebdomadairement pour étudier les développements de la situation sanitaire au Maroc, selon des critères scientifiques. Et également selon les développements et les risques épidémiologiques dans le monde, pour faire parvenir ses recommandations au ministre de tutelle avant que lesdites recommandations n’arrivent sur la tables des commissions techniques et dirigeantes qui prennent les mesures adéquates dont le gouvernement assume la responsabilité.

Le membre du Comité technique et scientifique a aussi souligné que ce dernier à un avis consultatif et scientifique et a toute latitude dans ses prérogatives propres. Son indépendance scientifique lui permet de prendre les décisions adéquates cependant, depuis sa première réunion, il n’est jamais intervenu dans la prise dde décisions des commissions techniques et dirigeantes, ni dans les prérogatives ministérielles.

L.A.