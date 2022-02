Covid. Maroc: la vaccination efficace à 80 % contre le Covid-19

Une source du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination a affirmé que les recommandations de celui-ci assurent que le vaccin protège à un pourcentage important contre la contamination au coronavirus.

Dans une déclaration à Le Site info, la même source a souligné que les recommandations du Comité précité émanent des récentes conclusions et nouveautés scientifiques de par le monde.

Lesquelles conclusions ont démontré que la vaccination contre la covid-19 a prouvé son efficience à 80% concernant les effets de la maladie, surtout en ce qui concerne les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Le membre du Comité technique et scientifique a également tenu à préciser qu’une grande frange des personnes non-vaccinées court de grands risques à cause des effets du virus, tout en soulignant que les cas critiques sont enregistrés parmi les non-vaccinés et aussi parmi ceux qui n’ont pas bénéficié de la troisième dose du vaccin anti-coronavirus.

L.A.