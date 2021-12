Covid. Maroc: Dr Hamdi insiste sur l’importance de la 3e dose

Pour le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, accélérer le processus de vaccination avec la troisième dose, permettra de faire face aux variants Delta et Omicron, et de faciliter le retour à la vie normale.

Dans une déclaration à la presse, le chercheur a déclaré que la troisième dose du vaccin est une nécessité pour les personnes âgées de 18 ans et plus, cinq à six mois après la deuxième dose. Et ce, afin de faire face au variant Delta dominant, et toutes les vagues qui peuvent survenir pendant l’hiver, soulignant que la troisième dose agit après 48 heures et réduit considérablement le risque de décès par rapport à deux doses seulement.

Pr Hamdi note que l’accélération du processus de vaccination à trois doses « nous permettra de faire face aux variants et d’accélérer le retour à la vie normale ».

Le chercheur rappelle par ailleurs que la vaccination à trois doses et le respect du protocole sanitaire et des gestes barrière sont importants pour endiguer la propagation du covid-19.

