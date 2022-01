Covid. Maroc: 130 établissements scolaires fermés

Quelque 4.870 cas de Covid 19 ont été enregistrés dans les établissements scolaires publics et privés de diverses régions du Royaume, au cours de la période du 10 au 15 janvier courant, ce qui a conduit à la fermeture de 130 établissements, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Un total de 187 classes ont été fermées durant cette période, en plus de 24 établissements scolaires relevant des missions étrangères, a affirmé le ministère dans son bulletin hebdomadaire de suivi de la situation épidémiologique dans les établissements scolaires, publié sur sa page Facebook officielle.

La région de Casablanca-Settat est arrivée en tête avec un total de 1.649 cas confirmés, suivie de Rabat-Salé-Kenitra avec 1.000 cas. Les deux régions étaient, également, en tête en termes du nombre d’établissements scolaires fermés, soit respectivement 59 et 35.

Le protocole approuvé par le ministère exige la fermeture de la classe et l’adoption de l’enseignement à distance pour une période de sept jours après l’enregistrement de trois cas ou plus dans le même établissement scolaire en une semaine.

Dans le cas où dix cas ou plus sont enregistrées dans différentes classes au niveau de l’établissement, la décision de fermer l’établissement et d’adopter l’enseignement à distance pour une période de sept jours est prise en coordination avec les autorités compétentes, selon le protocole, qui nécessite le respect de toutes les mesures de précaution et mesures stipulées dans le protocole sanitaire.

