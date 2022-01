Covid: l’ultime recours des cafetiers et des restaurateurs marocains

Le président de l’Association des propriétaires de cafés et restaurants au Maroc a affirmé que les concernés comptent envoyer, dans les prochains jours, des correspondances au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, ainsi qu’aux autres ministres, dans le but de trouver des solutions aux problèmes nombreux où ils se débattent, dont celui des taxes qui s’accumulent.

Dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak a assuré que les professionnels du secteur ont subi de très lourdes pertes occasionnées par la pandémie de la covid-19. Les créances se sont également accumulées, selon des correspondances émanant de propriétaires de cafés et de restaurants aux quatre coins du Royaume et certains ont dû mettre la clé sous le paillasson. Ce recours au ministre de l’Intérieur et à celui d’autres secteurs ministériels reste donc l’ultime solution pour sauver tant soit peu le secteur d’une faillite générale annoncés, a tenu à souligner El Harrak.

De même que notre interlocuteur, évoquant un possible renforcement des mesures restrictives, craint un retour de l’instauration du couvre-feu nocturne à partir de 21 heures. Une crainte que peut très bien justifier la revue en hausse des cas confirmés de personnes ayant contractée le coronavirus ou l’une de ses nouvelles souches, dont Omicron.

L.A.