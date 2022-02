Covid. Le Pr Ibrahimi plaide pour une levée totale des restrictions au Maroc

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du Comité technique et scientifique, a affirmé que plusieurs indicateurs scientifiques plaident pour l’assouplissement et la levée totale des mesures préventives et sanitaires, décrétées au Maroc par les autorités compétentes.

Parmi ces indicateurs, le Professeur Azeddine Ibrahimi a cité la capacité d’accueil des salles de réanimation qui n’est plus un poids pour le système sanitaire et contribue, ainsi, au retour routinier des soins sanitaires, en sus de la revue en baisse des cas contaminés. Tout cela a fait que l’on a réussi la maîtrise de la covid-19, sans risque « de rallumer la pandémie », selon son expression.

Et de poursuivre que la situation immunitaire des citoyens, qui dépend de l’absence d’apparition d’une nouvelle souche du virus, n’est plus le vrai problème. Mais que ce dernier a pour objectif de protéger de la mort les personnes âgées de plus de 60 ans et celles dont l’état de santé est vulnérable. Pr Ibrahimi a également assuré que plusieurs développements scientifiques ont été constatés avec l’apparition du variant Omicron. Ce qui augure de la levée progressive des mesures préventives et sanitaires.

« Nous avons grand besoin d’une feuille de route claire et d’une programmation dans le temps étudiée qui iront en parallèle avec la protection durable de la santé des citoyens et avec le retour à la vie normale économico-sociale. Mais tout en réfléchissant à un probable retour aux mesures restrictives au cas d’une nouvelle propagation de la maladie ou bien au cas si l’on serait confronté à un nouveau regain de la situation épidémiologique », a-t-il tenu à souligner.

