Covid. Flambée des cas au Maroc: les recommandations du Pr Said Moutawakil

Suite à la hausse fulgurante du nombre de cas de contaminations par la covid-19, le Professeur Said Moutawakil, expert en réanimation et membre du Comité technique et scientifique de lutte contre la pandémie, a déclaré que le virus s’est grandement propagé dans trois régions: Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi. Ceci est dû à la densité de la population dans ces régions et le degré élevé de mobilité des habitants.

Dans une déclaration à la chaîne 2M, Pr Moutawakil a indiqué qu’il faut faire face à cette vague en réduisant les déplacements inutiles, en portant le masque, en se lavant les mains et en se faisant administrer la troisième dose du vaccin.

Et d’ajouter que le seul moyen d’endiguer la propagation du virus est de respecter les mesures sanitaires, aussi bien individuelles que collectives.

Pr Moutawakil a aussi appelé les citoyens à s’engager dans la campagne nationale de vaccination et à bénéficier de la dose de rappel, quatre mois après la deuxième dose.

M.F.