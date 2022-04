Covid. Aïd Al-Fitr au Maroc: l’épidémie n’est pas terminée, alerte un expert

A l’approche de la célébration de l’Aid Al-fitr, plusieurs experts et membres du Comité technique et scientifique alertent les Marocains contre la propagation et la transmission du coronavirus, à cause des rassemblements que connaît cette fête religieuse.

A ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité technique et scientifique, Pr Moulay Mustapha Ennaji, indique que si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, il est fort probable que le nombre d’infections augmente pendant l’Aid Al-Fitr.

Ainsi, Pr Ennaji appelle tous les citoyens de veiller au respect de la distanciation physique et à celui du port du masque de protection, en plus de l’aération des pièces des maisons, le plus de fois possibles.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a également conseillé de s’éloigner de toute personne ayant les symptômes de la covid-19, afin d’éviter toute contamination, surtout lors des rassemblements familiaux.

Dr Ennaji n’a pas manqué de rappeler que le virus est toujours présent et que la vigilance et une grande précaution sont toujours de vigueur.