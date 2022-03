Covid-19: voici les catégories toujours vulnérables, selon un expert

Le médecin chercheur en systèmes et politiques de santé, Tayeb Hamdi, a déclaré que le Covid-19 continuera à se propager et touchera sévèrement les personnes à la santé fragile, qui n’ont pas été complètement vaccinées.

Le professeur ajoute que le virus ne constituera plus de menace pour le système de santé marocain au moins d’ici décembre. Ceci, grâce à l’immunité collective acquise avec la vaccination, en plus de la domination du variant Omicron.

Le chercheur souligne que les lieux fermés sont les plus propices à la propagation du virus, ajoutant que les grands rassemblements doivent être gérés avec prudence et prévoyance. Et de souligner qu’il faut faciliter les déplacements internationaux sans crainte.

Pr Hamdi appelle par ailleurs les personnes non vaccinées à recevoir leurs doses, soulignant que c’est la seule solution pour en finir avec le virus.

M.F.