Covid-19: voici le nouveau protocole thérapeutique au Maroc (PHOTO)

Le ministère de la Santé a adressé une circulaire aux directeurs régionaux et aux directeurs des CHU, leur annonçant la mise à jour du protocole thérapeutique national de prise en charge des cas de covid-19.

Cette décision a été prise suite à la hausse fulgurante des cas de contaminations dans le Royaume.

«Au décours de l’allègement des mesures restrictives, accompagné d’un relâchement manifeste dans le respect des mesures barrières par le grand public, la situation épidémiologique dans notre pays a connu une accélération rapide de la propagation du SARS-coV-2, avec des records jamais atteints en termes de nouvelles contaminations dans la majorité des régions», rappelle le ministère.

«Dans ce contexte, et en vie d’améliorer la qualité de la prise en charge des malades covid-19, le comité scientifique et technique, Grippe, IRA et covid-19, a procédé à la mise à jour du protocole thérapeutique national», annonce le département de Khalid Ait Taleb.

Une fiche technique dudit protocole thérapeutique, qui concerne également les femmes enceintes et allaitantes, a ainsi été adressé à tous les professionnels de la santé, des secteurs public et privé

«Je vous demande de mettre en place le dispositif organisationnel permettant son application la plus rigoureuse», conclut la circulaire.

Voici le nouveau protocole thérapeutique :