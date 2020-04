Covid-19: voici comment désinfecter les aliments

Confinement, ports de gants, de masques et distanciation sont toutes des mesures conseillées par les autorités compétentes, afin de se protéger contre la pandémie du nouveau coronavirus. Cependant, acheter des produits alimentaires et appliquer les bons gestes barrières demeurent essentiels pour le bon déroulement de notre vie quotidienne, surtout avec l’avènement du mois sacré du Ramadan.

A quoi devez-vous être vigilants(es) à l’intérieur des grandes surfaces ?

Selon le ministère de la santé, il faut limiter les contacts et respecter une distance d’au moins 1 mètre entre les clients. Un maximum de 50 personnes peut être admises simultanément selon la taille du commerce.

Pour le personnel, exerçant aux rayons boucherie, poissons il doit porter des vêtements de travail adaptés et protecteurs, désinfecter régulièrement les couteaux et tout autre ustensile utilisé, avoir accès à un lavabo à commande non manuelle et aux produits de nettoyage.

Au rayon fruits et légumes, les paniers et tout autre support devraient être désinfectés.

Que doit-on faire une fois rentré des courses ?

L’Agence nationale française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conseille de se laver les mains et d’essuyer les emballages avec un essuie-tout à usage unique humidifié. Pour les aliments qui se conservent au réfrigérateur, il faut retirer les suremballages et nettoyer les produits avec un papier essuie-tout humide avant de les ranger.

Quels sont les produits de nettoyage recommandés ?

Le site du ministère de la santé covidmaroc.ma recommande, d’abord, des produits de nettoyage à même de dissoudre les graisses et éliminer les matières organiques, tout en mettant, encore une fois, l’accent sur la nécessité absolue, de se laver les mains fréquemment avec du savon ou effectuer une friction avec un produit hydro-alcoolique.

Il faut opter, selon le ministère de la santé, aux chiffonnettes, torchons et serpillières à usage unique, sacs en plastique pour déchets et linge souillé et eau de javel à 12° chlore diluée à 1/6ème.

Comment laver les fruits et les légumes ?

Le ministère de la santé recommande de nettoyer les fruits et légumes avec de l’eau tiède avant de les éplucher. Certains fruits et légumes (pommes de terre, pêches, carottes, pommes..) peuvent se nettoyer à l’aide d’une brosse à dents.

Après un premier lavage à l’eau du robinet, il faut procéder un lavage à l’eau vinaigrée pour retirer les éléments non visibles à l’œil nu.

Pensez à bien mélanger l’eau et le vinaigre, le contact des aliments avec cette solution doit durer 15 minutes, puis rincez à l’eau. Cette solution peut éliminer jusqu’à 98% des bactéries.

L’eau salée et le bicarbonate de soude contribuent aussi à l’élimination des résidus et des saletés d’une manière efficace.

Autres mélanges efficaces :

1 cuillère à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 1 tasse d’eau ;

1 cuillère à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et 1 tasse d’eau.

Qu’en est-il du pain ?

Le pain est cuit à haute température lors de sa préparation, ce qui élimine les virus. Il n’est donc pas nécessaire de le faire chauffer.

Est ce qu’on peut contracter le virus en mangeant un aliment contaminé ?

Selon l’ANSES, « aucune donnée scientifique ne laisse penser que le virus peut nous contaminer par voie digestive. Toutefois, la possibilité d’infecter les voies respiratoires lors de la mastication d’un aliment contaminé ne peut pas être totalement exclue ».

Ceci étant, une personne malade ne doit absolument pas manipuler des aliments, ni cuisiner pour les autres.

Et les pièces de monnaie et billets de banque ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le risque d’être infecté en touchant des pièces de monnaie et billets de banque existe mais demeure très faible. Car une bonne hygiène des mains, nettoyées fréquemment avec un produit hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon, représente une protection suffisante.

Pour plus de détails, des informations supplémentaires sont disponibles sur les sites du ministère de la santé :

– http://www.covidmaroc.ma/ – https://sehati.gov.ma/

M.S. (avec MAP)