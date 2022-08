Covid-19: vers une nouvelle vague au Maroc

Malgré la fin de la vague Omicron au Maroc, plusieurs experts ont mis en garde contre une recrudescences des cas en hiver.

A ce propos, Tayeb Himdi prédit l’arrivée d’une nouvelle vague du coronavirus au Maroc. «J’avais déjà annoncé que les premières semaines de l’année 2022 seront compliquées à cause du variant Omicron et que la situation sera stable au printemps et en été. Aujourd’hui, les Marocains doivent se préparer à une nouvelle vague du covid-19 lors de l’automne et l’hiver prochain», indique le chercheur en politiques et systèmes de santé à Le Site info.

L’expert précise que toutes les pandémies connaissent des vagues, soulignant, en parallèle, que le Maroc n’est pas à l’abri d’une nouvelle souche plus féroce. «La nouvelle vague prévue au Royaume arrivera à l’occasion de la rentrée scolaire et avec la baisse des températures, où les gens passent souvent leur temps dans des lieux fermés. En effet, 99% des contaminations se passent dans les endroits clos. De plus, l’immunité baisse en hiver et les maladies respiratoires deviennent fréquentes», explique Dr Himdi.

Le chercheur souligne également que la prochaine vague du covid-19 devrait être normale, sauf si le Royaume connaît l’apparition d’un nouveau variant plus contagieux, qui risque de faire pression sur le système sanitaire.

Dr Himdi n’a pas manqué, par ailleurs, à appeler les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques à recevoir toutes les doses du vaccin afin de renforcer leur immunité.

H.M.