Covid-19: vers un renforcement des mesures au Maroc ?

A l’approche des vacances d’été et de la fin de l’année scolaire, le ministère de la Santé a mis en garde les Marocains contre le relâchement constaté récemment dans l’observation des mesures barrières et préventives. Le département de Khalid Ait Taleb a ainsi appelé les citoyens au respect strict des mesures de précaution et de prévention anti-covid, recommandées par le Comité national scientifique ad hoc et les autorités sanitaires du pays.

Suite à cette mise en garde, de nombreux Marocains ont exprimé leur inquiétude, craignant un renforcement des mesures restrictives, surtout au niveau des déplacements inter-villes.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont appelé les responsables à accélérer la campagne de vaccination afin d’atteindre l’immunité collective dans les plus brefs délais.

« Notre respect collectif des mesures préventives et barrières représente un comportement citoyen, une mise en valeur des efforts colossaux consentis et une préservation des résultats et des acquis réalisés », avait précisé le communiqué du ministère de la Santé.

H.M.