Covid-19: une ville du Maroc reporte la rentrée scolaire

Le gouverneur de Sidi Slimane a décidé de reporter la rentrée scolaire dans le cadre des mesures préventives pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Selon une source sûre de Le Site info, cette décision concerne les établissements scolaires de Sidi Yahya El Gharb, soulignant que le retour aux classes se fera début octobre. Et d’ajouter que le report de la rentrée scolaire a été décidé à cause de la hausse du nombre de cas de contaminations au covid-19 dans la région.

Rappelons que le ministère de l’Education nationale a pris une série de mesures pour la réussite de la rentrée des classes 2020-2021, en mobilisant tous les moyens et outils en faveur de la protection des apprenants et du corps pédagogique et administratif des écoles.

La mise en œuvre du modèle alternant cours à distance et présentiel sera accompagnée par la mise en place d’un protocole sanitaire strict qui prend en compte la sécurité sanitaire des cadres pédagogiques et administratifs et des apprenants, en ligne avec les efforts déployés pour lutter contre la propagation du Covid-19.

N.M.