Covid-19: une école privée d’Agadir prend une très belle initiative

Voilà encore une très belle initiative faisant chaud au coeur des Marocains, en ces temps d’état d’urgence sanitaire et de confinement chez soi à cause du Covid-19!

Celle-ci vient après le scandale indigné exprimé sur les réseaux sociaux pointant le mercantilisme de certaines établissements scolaires privés, alors que les apprenants sont confinés chez eux. Et l’initiateur de cette louable action citoyenne est le directeur d’une école privée d’Agadir.

En effet, via sa page officielle Facebook, ce monsieur a annoncé que “consciente de la situation pénible que traverse le Maroc, à l’instar de plusieurs pays, à cause du Covid-19, la direction de l’établissement a décidé de dispenser les parents et tuteurs des frais de scolarité des mois d’avril et de mai”.

Le responsable pédagogique a également souligné que cette initiative prise par l’établissement entre dans le contexte des efforts de solidarité citoyenne nationale. Cette dernière a pour objectif de faire front commun face aux défis socio-économiques qu’impose le nouveau coronavirus et d’atténuer, un tant soit peu, les difficultés auxquelles sont confrontées les familles.

A.T.