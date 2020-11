Covid-19: un premier lot du vaccin russe arrive bientôt au Maroc

Le Maroc recevra, dans les prochains jours, le premier lot du vaccin anti-covid russe Spoutnik V. L’agence de presse russe a annoncé que le ministère marocain de la Santé a signé un accord avec le laboratoire russe R-Pharm pour se procurer des doses dudit vaccin, à quelques jours du lancement de la campagne de vaccination contre le covid-19.

Et d’ajouter que les démarches sont en cours afin de permettre au Maroc d’acquérir une quantité suffisante de vaccins et entamer l’opération à partir du mois prochain.

Rappelons, par ailleurs, que les préparatifs pour la vaccination contre le covid-19 vont bon train au Maroc. Le Royaume recevra aussi la première commande du vaccin chinois en décembre prochain et sera ainsi parmi les premiers pays au monde qui vaccineront leurs populations.

«Dix vols seront assurés le mois prochain, soit deux fréquences par semaine, pour le transport des doses de vaccin anti-covid vers le Maroc. Chaque vol transportera un million de doses. La première commande de vaccins ciblera le personnel de la santé, de la sûreté nationale et des autorités locales, car ils sont en première ligne de lutte contre la pandémie, alors que la deuxième phase visera les personnes qui ont un certain âge et qui ont des pathologies ou des maladies chroniques», explique une source de Le Site info.

La troisième phase concernera, par la suite, les personnes âgées de plus de 44 ans avant de cibler les autres catégories d’âges. «Cinq millions de Marocains seront vaccinés en premier», rappelle-t-on.

N.M.