Covid-19: un paquebot interdit d’accoster au port de Tanger-ville

Les autorités locales de la capitale du Détroit ont décidé l’interdiction d’accostage d’un paquebot de touristes au port de Tanger-ville. Et ce, à cause de la propagation de la covid-19 parmi certains de ses passagers, a appris Le Site info de sources concordantes.

A son bord, ont précisé les mêmes sources, le paquebot a quelque 70 personnes ayant contracté le nouveau coronavirus. Ce qui a décidé les autorités tangéroises à prendre cette décision de lui interdire d’accoster au port de Tanger-ville, de crainte de la propagation et de la transmission de la pandémie de la covid-19.

Et de souligner que les autorités marocaines ont toute la latitude de prendre une telle décision afin de garantir et de préserver l’état de santé des citoyens. Par ailleurs, il est à rappeler que les autorités tangéroises avaient précédemment pris la même décision d’interdiction d’accostage au port de Tanger-ville, concernant un paquebot en provenance d’Allemagne et ayant également à son bord des passagers contaminés au coronavirus.

L.A.