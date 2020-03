Covid-19: un opérateur privé prend en charge le numéro “Allo Yakada”

Majorel, premier acteur de la relation client à répondre à l’appel de solidarité du ministère de la Santé, prend en charge le numéro vert “Allo Yakada” et met son expertise au service de l’État, mobilisant gratuitement ses collaborateurs et ses infrastructures dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Face à cette épidémie, Majorel et ses collaborateurs se mobilisent pour soutenir les autorités marocaines dans leur action d’information et de lutte contre la pandémie et apportent un traitement efficace et fiable des appels “Allo Yakada” (080 100 4747), une plateforme d’écoute de 100 collaborateurs, disponible 24h/24, 7j/7, qui reçoit 5.000 appels quotidiens, indique mardi un communiqué de Majorel.

“Allo Yakada” a été lancé par le ministère de la Santé pour informer les marocains sur le COVID-19, répondre à leurs questions et orienter les cas présentant les symptômes du virus en les remontant à la cellule ministérielle spécialisée pour une prise en charge rapide, précise-t-on de même source.

“Je réponds aux questions des citoyens marocains qui nous appellent de toutes les régions du Royaume. Si une personne pense avoir les symptômes du coronavirus, je note ses coordonnées avec le détail de ses symptômes, et je les transmets en temps réel au ministère de la Santé qui la rappelle pour le prendre en charge”, témoigne Yassine, responsable d’équipe chez Majorel sur le site de Palmier à Casablanca, cité par le communiqué.

“Notre intervention permet de réduire la pression qui pèse sur les équipes du ministère de la santé pour qu’ils se concentrent sur les cas à risque qui sont de plus en plus nombreux. L’ensemble de nos collaborateurs et moi-même sommes fiers et honorés de la confiance que placent en nous le ministère de la Santé et les citoyens marocains. Nous sommes pleinement mobilisés pour apporter notre soutien bénévole à l’effort national contre la pandémie Covid-19, et contribuer à cette mission d’utilité publique”, témoigne Hassan Ghellab, Directeur général de Majorel Afrique, selon la même source.

Majorel a établi le service sur quatre sites. Plus de 5.000 appels sont traités au quotidien depuis le 24 mars par une centaine de conseillers volontaires de Majorel. La cellule assure un service et une écoute continus aux meilleurs standards internationaux, 24h24 et 7j/7.

