Covid-19: Trois frères arrêtés à Fès (DGSN)

Les éléments du deuxième district de Fès ont arrêté, ce vendredi, trois frères et un autre individu, âgés entre 20 et 50 ans, soupçonnés d’entretenir un atelier clandestin pour fabrication des produits désinfectants et leur commercialisation d’une manière qui nuit à la santé publique.

Les suspects exploitaient le garage d’un immeuble au quartier Al-Saada à Fès, pour en faire un atelier clandestin destiné à la préparation de produits falsifiés de nettoyage et de désinfection, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant qu’ils utilisaient un mélange de produits de nettoyage avec une solution de l’acide nitrique, ainsi que d’autres produits chimiques, dont la nature et le degré de gravité seront déterminés par les enquêtes et l’expertise chimique en cours.

Les perquisitions effectuées dans cet atelier ont permis la saisie de conteneurs de dizaines de litres des produits chimiques utilisés dans cet acte criminel et d’autres utilisés pour mélanger ces produits, ainsi que des quantités importantes de flacons et d’affiches utilisés pour préparer ces solutions, destinées à la vente, en tant que produits médicaux et paramédicaux certifiés.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Fès sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les autres complices dans cet acte criminel qui constitue une atteinte directe à la sécurité des consommateurs, au vu de l’état d’urgence sanitaire en vigueur au Maroc.

M.S. (avec MAP)