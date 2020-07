Covid-19: Tanger totalement reconfinée

Le ministère de l’Intérieur vient de l’annoncer. Les autorités ont décidé d’isoler totalement Tanger et d’élargir le reconfinement à toute la commune suite à la découverte de nouveaux clusters.

D’après le communiqué du ministère, les mesures et restrictions annoncées précédemment seront élargies à l’ensemble de l’espace territorial de la ville à partir de ce lundi 13 juillet à midi. Les services du transport public, routier et ferroviaire de et vers Tanger seront également suspendus.

Plus de développements à suivre.