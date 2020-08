Covid-19: sports et port du masque sont-ils compatibles?

Le ministère de la Santé, en réponse aux interrogations légitimes de plusieurs citoyens sur la question, vient de trancher. Le port du masque pendant les exercices physiques n’est pas obligatoire du tout.

Tout au contraire, il pourrait s’avérer dangereux pour la santé des amateurs de sports, souligne le département de Khalid Ait Taleb. Ainsi, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé recommande de ne point porter de masques pendant lesdits exercices, sous peine d’asphyxie.

Dr Mourad Mrabet a ainsi déclaré, lors de la dernière séance hebdomadaire consacrée à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus,que le masque s’humidifie et devient un foyer de microbes pendant les exercices sportifs. De ce fait, il constitue un danger pour la santé des amateurs de sports. Par conséquent, le responsable du ministère de la Santé recommande la pratique du sport en plein air et non pas dans des espaces clos, tant tout en respectant la distanciation physique préconisée.

Toutefois, Dr Mouad Mrabet n’a pas manqué de conseiller aux personnes dont la température corporelle est au dessus de la normale ou celles qui ont une toux chronique de s’abstenir de tout exercice physique.

A.Z.