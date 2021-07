Covid-19: Ridouane Erramdani s’insurge contre les influenceurs

Ridouane Erramdani a tiré à boulets rouges sur les influenceurs qui, malgré la situation sanitaire préoccupante, continuent de partager leur quotidien sur leurs réseaux sociaux, faisant fi des mesures de prévention.

Dans une story sur son compte Instagram, le journaliste a écrit : «Appel à tous les influenceurs. Aidez votre pays et vos frères. Ne donnez pas d’argent. Mais essayez de diffuser, de temps en temps, des messages de sensibilisation. Si cela ne vous chante pas, ayez au moins la décence de ne plus partager vos vidéos de voyages, de soirées et de diverses activités, où les mesures de prévention liées au covid ne sont nullement respectées».

Et d’ajouter : «Il est de votre devoir de donner l’exemple quant au respect de la loi. Il faut sensibiliser vos abonnés quant à la situation sanitaire qui est de plus en plus inquiétante».

N.M.