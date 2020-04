Covid-19: RFI met l’accent sur les mesures du Maroc pour soutenir les plus fragiles

Face à l’urgence liée à la crise du nouveau coronavirus, le Maroc multiplie les initiatives parfois “très innovantes” pour venir en aide aux plus fragiles, écrit Radio France Internationale (RFI) sur son site web.

“Depuis le début de la crise du coronavirus, des milliards d’euros ont été mobilisés par les États et les institutions internationales pour tenter d’amortir le choc économique. Cependant, l’accès à ces aides reste parfois très difficile aux plus vulnérables. Aussi, face à l’urgence, le Maroc multiplie les initiatives parfois très innovantes pour venir en aide aux plus fragiles”, souligne la radio française.

La première mesure a ciblé les salariés au chômage immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, rappelle le média, ajoutant qu’environ 800.000 personnes se sont déjà inscrites.

Pour les personnes qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale, le Maroc a utilisé le Ramed, qui recense environ 6 millions de foyers, ajoute RFI dans un article sous le titre “Au Maroc, en pleine pandémie, la solidarité envers les plus démunis s’organise”.

Par le biais d’une plateforme électronique, des aides d’une valeur maximale de 1.200 dirhams peuvent être accordées, relève-t-on, ajoutant que ce n’est pas la seule plateforme à voir le jour, car il en existe une autre destinée à ceux qui ne figurent sur aucun registre et qui ont leur carte d’identité pour seul document administratif pour qui les demandes reposeront sur une déclaration sur l’honneur, avec des contrôles effectués après coup.

Et d’ajouter que quant au financement, il n’est pas assuré que par l’État avec la création du fonds spécial doté actuellement de 33 milliards de dirham qui a été complété par des dons d’entreprises.

S.L. (avec MAP)