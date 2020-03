Covid-19: revivez l’intervention d’Ait Taleb sur les derniers développements au Maroc (VIDEO)

Le Maroc dispose actuellement de 44 hôpitaux réservés à l’accent des cas de contamination par le coronavirus, a affirmé ce mercredi soir le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb.

Dans une déclaration à la presse, le ministre, qui a annoncé qu’un total de 54 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés jusqu’à présent au Maroc, a fait état aussi de 32 centres de consultations spécialisés et une capacité de lits de réanimation suffisante pour l’hospitalisation des cas aigus du coronavirus.

Le Royaume, a-t-il ajouté, compte 1.640 lits de réanimation, dont 684 dans le secteur public et 504 dans le privé, en plus de 70 lits dans les structures médicales militaires et 132 dans les établissements d’intérêt général et la création programmée de 250 nouveaux lits de réanimation.

La région de Rabat-Salé-Kénitra vient en tête des régions touchées avec 14 cas confirmés, suivie de Casablanca-Settat et Fès-Meknes avec 12 cas chacune, Marrakech-Safi (5 cas) et Souss-Massa (4 cas), a précisé le responsable gouvernemental.

Les régions de Beni Mellal, Tanger-Tétouan Al Hoceima et l’Oriental ont enregistré 2 cas confirmés chacune, alors qu’un autre cas a été détecté dans la région de Guelmim-Oued Noun, a-t-il dit.

M.S.