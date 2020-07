Covid-19: retour des Marocains bloqués en Ethiopie

Les Marocains bloqués en Ethiopie après la fermeture des frontières en raison de la pandémie du COVID-19 vont entamer leur retour au Royaume à partir de ce jeudi soir.

Le premier groupe parmi les 31 ressortissants Marocains, bloqués depuis près de quatre mois, a reçu les résultats négatifs des tests exigés avant leur embarquement sur un vol à destination d’Istanbul d’où il va regagner le Maroc via la Royal Air Maroc.

L’Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hamdi qui a rencontré, mercredi soir, les ressortissants marocains, à la veille de leur départ, a rappelé les actions entreprises par la représentation diplomatique du Royaume en leur faveur depuis la fermeture des frontières consécutive au coronavirus.

L’ambassade du Royaume à Addis-Abeba n’a ménagé aucun effort pour apporter soutien et assistance aux Marocains bloqués en Ethiopie depuis quatre mois et tous les services de l’ambassade ont été mobilisés pour les accompagner durant leur séjour, a souligné Alaoui M’Hamdi. Outre l’hébergement dans un hôtel de la capitale d’un groupe parmi les 31 ressortissants marocains, les services de l’ambassade ont veillé à suivre leur séjour en Ethiopie aux plans social, personnel et médical, a relevé la diplomate marocaine qui a salué le travail accompli par les cadres et le personnel de l’ambassade.

La mobilisation de l’Ambassade du Royaume s’est poursuivie depuis le premier jour jusqu’à aujourd’hui avec l’organisation de prise de sang pour les besoins des tests exigés avant l’embarquement, a ajouté Alaoui M’Hamdi qui a été hautement félicitée par l’ensemble des Marocains bloqués à Addis-Abeba.

Prenant la parole lors de cette rencontre, les Marocains qui étaient en déplacement à Addis-Abeba pour des raisons professionnelles ou touristiques, ont exprimé leurs vifs remerciements au roi Mohammed VI pour le soutien et l’appui qui leur ont été apportés par l’Ambassade du Maroc.

Depuis le premier jour qu’on a pris contact avec l’Ambassade du Maroc, on a trouvé toutes les formes de soutien, s’est réjoui Hicham Chahin, journaliste freelance qui était en tournage pour une télévision européenne avant d’être bloqué dans la capitale Addis-Abeba. Le journaliste marocain a salué dans une déclaration à la MAP, le soutien moral et matériel apporté par l’Ambassade à tous les Marocains bloqués sans exception, tout en exprimant ses vifs remerciements au personnel de la représentation diplomatique pour le contact permanent et régulier avec les ressortissants marocains.

De son côté, Fadila Aktaou qui est venue à Addis-Abeba pour prendre part à un tournage avant d’être bloquée suite à la pandémie du coronavirus s’est félicitée du soutien apporté. «Pendant quatre mois, l’ambassade du Royaume a fait plus que le nécessaire en mettant à notre disposition un logement, de la nourriture en plus d’un accompagnement constant et bienveillant. Je n’oublierai jamais ce soutien humanitaire et cette assistance sincère», a dit Aktaou dans une déclaration à la MAP.

S.L. (avec MAP)