Covid-19: prolongement des mesures restrictives dans une autre ville du Maroc

Le Comité régional de vigilance de la province d’El Jadida a décidé de prolonger les mesures restrictives déjà en vigueur pour 14 jours supplémentaires, a appris Le Site info de sources bien informées. La décision a été prise suite au nombre élevé de cas coronavirus et à l’augmentation du nombre de cas graves dans l’hôpital régional Mohammed V.

Ainsi, les marchés publics et les marchés de proximité fermeront leurs portes à 20h, les cafés et restaurants à 22h. Les salles de sport, salles de jeux, billards et aires de jeux à proximité resteront fermés dans les quartiers Al Matar, Assalam, le quartier Malik Cheikh et Asaada.

Par ailleurs, le Comité de vigilance a appelé toutes les institutions de la ville à respecter les mesures de précaution requises afin d’endiguer le risque de propagation du virus. L’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et du recul du nombre des contaminés.

M.F.