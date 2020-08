Covid-19: prolongation des mesures restrictives dans la région de Marrakech

Les autorités provinciales de Youssoufia ont annoncé, jeudi, la prolongation d’une semaine supplémentaire, des mesures exceptionnelles dédiées à faire face à la situation épidémiologique dans la province en raison de la recrudescence des cas contaminés à la Covid-19.

Le gouverneur de la province, Mohamed Salem Essabti, a émis, dans ce sens, une décision fixant les heures de fermeture des locaux commerciaux et des espaces publics, conformément aux procédures et mesures prises pour protéger la santé publique des citoyens et enrayer la propagation de la Covid-19 au niveau de cette partie du territoire national. La décision a fixé les horaires de fermeture des cafés et restaurants à 21H00, des locaux des artisans à 18H00, des locaux commerciaux à 22H00, des centres commerciaux de proximité à 15H00, alors que les jardins publics, les hammams, les terrains et salles de sport resteront totalement fermés jusqu’à nouvel ordre.

Selon cette décision, ces mesures exceptionnelles seront en vigueur pour une semaine renouvelable selon l’évolution de la situation épidémiologique dans la province.

Les personnes contrevenantes seront poursuivies selon les lois en vigueur dans l’état d’urgence sanitaire, indique la même source, rappelant que l’application des dispositions de cette décision a été confiée aux services judiciaires compétents, ainsi qu’aux autorités locales et sécuritaires.

S.L. (avec MAP)