Covid-19: Pr Ibrahimi prévoit une hausse des cas critiques au Maroc

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat, membre du Comité technique et scientifique, n’est point optimiste quant à la situation épidémiologique qui prévaut au Maroc.

En effet, Pr Azeddine Ibrahimi prévoit la revue en hausse des cas de contamination à la covid-19 et à ses nouvelles souches, dont le variant Omicron. Dans une déclaration au JT du soir de la deuxième chaîne nationale 2M, le Professeur a affirmé que le nombre de cas confirmés de coronavirus est beaucoup plus important que celui enregistré officiellement au quotidien. La raison principale en est que de nombreux citoyens n’ont pas pris la peine de faire les analyses nécessaires et donc, le nombre déclaré des cas ne reflète point la réalité des choses.

Tout au contraire, alerte Pr Ibrahimi, ce nombre va être en nette augmentation, à partir de la semaine prochaine, ainsi que celui des cas critiques. De surcroît, les personnes âgées de plus de 60 ans, souffrant de maladies chroniques et non-vaccinées, risquent de décéder au cas où elles contracteraient le virus de la covid-19, a-t-il tenu à avertir.

De ce fait, Pr Azeddine Ibrahimi a lancé un appel aux citoyens pour leur adhésion à la campagne nationale de vaccination et conseille aux personnes ayant reçu les deux doses de vaccin contre le coronavirus de bénéficier de la dose de rappel. Ceci, a-t-il rappelé, car la vaccination reste le moyen ultime de lutte contre la maladie.

L.A.