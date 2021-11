Covid-19: Pr Ibrahimi invité de l’Université Privée de Fès (VIDEO)

L’Université Privée de Fès (UPF) a organisé dernièrement sa conférence inaugurale au titre de l’année universitaire 2021/2022, sur le thème « Quelles leçons tirées par le Covid ? ».

Cette conférence, qui a été dispensée par le professeur Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie médicale de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du comité national scientifique et technique de la Covid-19, a été une occasion pour rappeler l’importance de l’adhésion collective à l’opération de vaccination, qui est de nature à permettre de faire face à une éventuelle nouvelle vague et à renforcer la compétitivité du Maroc sur les plans régional, continental et international.

M.S.