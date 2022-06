Covid-19: Pr Ibrahimi explique la nouvelle hausse des cas au Maroc

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat, membre du Comité technique et scientifique, donne les raisons de la nouvelle hausse des cas de Covid-19 au Maroc.

Dans une déclaration à la chaîne 2M, Pr Azzedine Ibrahimi a expliqué que plus les mesures restrictives sont assouplies, plus le nombre de personnes infectées par le virus augmente. En plus du laxisme des citoyens dans le respect des mesures préventives, a-t-il ajouté.

« Le retour au port du masque dans les lieux fermés et encombrés permettra de ralentir considérablement la transmission du virus parmi la population », a fait savoir Pr Ibrahimi.

Et d’ajouter: « La hausse des cas de contamination au Covid-19 est normale, parce qu’à chaque fois que les restrictions sont assouplies il y a une augmentation des nouveaux cas. Il n’y a pas à s’inquiéter ».

Pr Ibrahimi n’a pas manqué d’appeler l’ensemble des citoyennes et citoyens à porter le masque et à respecter la distanciation physique, surtout à l’approche de l’Aïd al-Adha et des vacances d’été.

Notons qu’un total de 1.076 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 381 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué ce samedi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.