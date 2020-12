Covid-19: Pr Amina Barkat évoque les faibles effets secondaires de la vaccination (VIDEO)

Membre de la commission scientifique de la campagne vaccinale au Maroc, Pr Amina Barkat a tenu à rassurer les Marocains sur l’efficacité du vaccin anti-covid-19. Pour elle, celui-ci ne représente aucun danger sur la santé des bénéficiaires, ce qui a d’ailleurs été prouvé par tous les essais cliniques récemment effectués.

Invitée du JT du soir de la chaîne nationale Al Oula, le Professeur universitaire à la Faculté de médecine et de Pharmacie et Docteur en nutrition a affirmé que les effets secondaires du vaccin demeurent très négligeables. Lesquels effets sont semblables à ceux ressentis par les mamans qui allaitent leurs nourrissons, a précisé Pr Barkat.

Il s’agit d’une très faible douleur ressentie à l’endroit de la vaccination, accompagnée d’une passagère hausse de la température et d’un mal de tête. Effets qui disparaissent rapidement ou ne peuvent même apparaître, a-t-elle tenu a tranquilliser les Marocains.

Et même au cas de l’apparition de ces effets secondaires, les médecins qui seront mobilisées et sollicités pendant la campagne vaccinale prescriront les médicaments adéquats pour y remédier, a ajouté Pr Barkat en soulignant que « ce n’est pas plus compliqué que cela! ».

Et de conclure sur la nécessité de la vaccination qui permettra à tous un retour à la vie normale d’avant la pandémie.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)