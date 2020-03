Covid-19: Pr Abdelfattah Chakib vous dit tout sur la chloroquine

Le professeur Abdelfattah Chakib, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd de Casablanca, a accordé une interview exclusive à la MAP sur le traitement par la chloroquine des malades atteints de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). En voici la teneur:

D’abord, c’est quoi la chloroquine ?

La chloroquine est un médicament commercialisé et utilisé depuis 1949 pour la première fois aux Etats-Unis et puis en Europe, afin de traiter le paludisme. Après, on a compris qu’il peut traiter d’autres maladies comme les maladies systèmes (certains rhumatismes, maladies auto-immunes). C’est un médicament qui a, en même temps, prouvé son activité anti-virale, mais malheureusement dans le passé, il n’a pas été très utilisé pour traiter beaucoup de virus.

Est-ce qu’on peut considérer cette substance comme médicament “miracle” pour le coronavirus ?

Oui. En effet, une première étude, réalisée dans ce sens en Chine, a montré que la chloroquine est efficace pour le traitement du Covid-19. D’autres études ont été aussi menées en France, à l’échelle européenne. Il y a également des équipes qui ont utilisé cette substance notamment en Tunisie et dans d’autres pays.

Peut-elle avoir des effets indésirables ?

Pour les effets indésirables, on peut citer déjà ce qu’on appelle un allongement du QT, qui est anomalie de rythme cardiaque qui peut exister chez certains personnes. Il est conseillé aux gens de ne pas prendre ce médicament que s’il est prescrit par un médecin. Et avant de le prendre, il faut que le médecin fasse un électro-cardiogramme.

Mais, comme les autres médicaments, il peut avoir des effets secondaires mineurs surtout quand il est pris pour une courte période comme les effets gastro-intestinaux (nausées, vomissement, douleurs abdominales, petites faiblesses musculaires transitoires).

Au Maroc, la chloroquine sera-t-elle administrée à tous les malades ?

Dans le monde, il y a deux attitudes. Il y a certaines équipes qui ont prescrit le chloroquine à tous les malades, comme c’est le cas en Chine. Les Français ne l’ont administrée que pour les maladies graves. Au Maroc, le comité technique et scientifique du ministère de la Santé a décidé de prescrire le chloroquine pour tous les malades, pas seulement les cas graves.

Certains spécialistes expriment des doutes sur son efficacité. Qu’en pensez-vous ?

En fait, les spécialistes ne doutent pas de l’efficacité de ce médicament, parce qu’il a été prouvé “in vitro” (dans les laboratoires). Mais il a été prouvé aussi sur une partie de malades dans des essais cliniques. Les scientifiques veulent faire des essais cliniques avec un nombre important de malades pour voir les effets secondaires chez un ou deux millions de personnes.

En résumé, il n’y a pas de doute, c’est plutôt une discussion à ce qu’on donne à tous les malades ou bien seulement après avoir fait un essai clinique pour voir son efficacité et le comparer avec un groupe témoin.

Le traitement du Covid-19 contient-il uniquement la chloroquine ?

Le traitement ne continent pas seulement la chloroquine. Pour les malades graves, par exemple, on va utiliser la chloroquine et l’azithromycine, en plus d’un autre médicament qui est un anti-viral très utilisé pour traiter le virus du VIH Sida.

Ce médicament a été prouvé dans pas mal d’essais qu’il est actif contre les virus SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). On va utiliser aussi des antibiotiques parce que toutes les études, menées en Chine et en Europe, ont montré que certains malades font quelques complications en rapport avec des bactéries ce qui nécessite parfois d’ajouter les antibiotiques.

Y a-t-il un danger si on mélange chloroquine et azithromycine ?

Il n’y a pas de danger. L’équipe de Marseille (ndlr: unité du professeur Didier Raoult) les utilise tous les deux. Le seul petit souci est que s’il y a des malades souffrant de problèmes cardiovasculaires, il faut faire attention au QT parce que les deux peuvent allonger le QT.

Qu’en est-il pour la disponibilité de ce médicament au Maroc ?

Au vu du nombre de cas atteints de Covid-19 actuellement, le stock est largement suffisant. Comme vous le savez, le ministère de la santé a saisi tout le stock du laboratoire qui fabrique ce médicament.

Par la suite, certainement, le ministère va acheter d’autres médicaments. J’espère qu’on n’aura pas des milliers de cas, mais si ça arrive on va acheter les médicaments nécessaires. Il y a plusieurs firmes pharmaceutiques qui sont prêtes à fabriquer et distribuer la chloroquine à travers le monde.

S.L. (avec MAP)