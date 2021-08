Covid-19: pourquoi le nombre de décès a grimpé au Maroc

Jeudi 5 août, le ministère de la Santé a enregistré le nombre inquiétant de 72 décès dus au coronavirus. Et une source médicale de Le Site info a révélé les causes de ce taux de mortalité revu à la hausse, au quotidien.

L’une des causes de ces décès est liée au nombre croissant et alarmant de cas confirmés de personnes ayant contracté la covid-19. Un nombre qui s’accroît chaque jour davantage au Maroc: 12.039 nouveaux cas et 72 décès, jeudi 5 août.

Ce nombre de cas confirmés et celui de cas graves ou critique contribuent à l’augmentation des décès parmi les malades, a ainsi précisé notre source. Celle-ci a tenu également à lancer u appel aux citoyens, les incitant à se rendre aux centres de vaccination pour se faire vacciner. Cet appel s’adresse principalement aux personnes âgées, qui ne sont pas encore vaccinées, et à celles qui souffrent de maladies chroniques.

A.L.