Covid-19: pour Ait Taleb, les prochaines semaines seront décisives

Le ministre de la Santé considère que la prochaine étape sera décisive dans la lutte contre la covid-19. Ceci, a ajouté Khalid Ait Taleb, car le vaccin anti-coronavirus sera bientôt prêt et sa généralisation sera à la portée des citoyens, dans les prochaines semaines.

La situation épidémiologique au Maroc est de plus en plus alarmante et l’augmentation du nombre de cas confirmés, au quotidien, justifie cette inquiétude générale, a affirmé le ministre, lors de son intervention, ce lundi, sous l’Hémicycle. Et de souligner que les autorités compétentes ne cessent de déployer tous leurs efforts, avec efficience et conscience, afin de maîtriser la situation et d’endiguer le risque de propagation et de transmission du virus.

Ait Taleb a également assuré que son département ne cesse de multiplier des contacts réguliers et inlassables en vue de l’obtention du vaccin anti-coronavirus. Lequel vaccin, selon le ministre de la Santé, en est à la dernière phase de son développement et sera finalisé avant la fin de l’année en cours.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki