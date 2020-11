Covid-19: pénurie des concentrateurs d’oxygène au Maroc

La demande en respirateurs ne cesse d’être revue à la hausse, rapporte le quotidien « Al Massae ». Le journal arabophone précise que de nombreux citoyens cherchent à acquérir, voire à louer, des concentrateurs d’oxygène 5 ou 10 litres, ou même davantage, selon le cas de chaque patient ayant contracté le covid-19.

Pr Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé à révélé à la même source que la demande en oxygène a fortement augmenté et les prix ont flambé. Et d’ajouter que de nombreux patients préfèrent les soins à domicile, en l’absence d’une assistance médicale.

Cependant, dans certains cas, en plus d’oxygène, des malades ont besoin de consultation et d’assistance médicale qui leur prescrit la quantité de la dose propre à leur cas, a précisé Pr Hamdi.

L.M.