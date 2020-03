Covid-19: opération de désinfection des taxis à Casablanca (VIDEO)

Depuis l’annonce des cas de coronavirus au Maroc, de grandes opérations ont été entreprises dans le but de la stérilisation et de la désinfection les places publiques, les avenues et rues à travers le pays. Et ce dans l’objectif préventif d’endiguer le risque de propagation du Covid-19.

Et c’est au tour des taxis casablancais, ainsi que des motocyclettes, toutes cylindrées confondus, d’avoir également été stérilisés et désinfectés, dans plusieurs artères de la capitale économique par les moyens adéquats mis à disposition par les autorités locales.

Il est à rappeler que, pour l’heure, 170 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, par le ministère de la Santé. Parmi ces cas, on déplore 5 décès, alors que 6 personnes sont complètement guéries.

