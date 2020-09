Covid-19: Nouamane Lahlou et Nabila Maâne en mission à Fès (VIDEO)

Des activités de sensibilisation sur les moyens de prévention de la Covid-19 dans les établissements scolaires ont été lancées, ce samedi à Fès, avec la participation d’artistes et d’acteurs de la société civile.

À l’école Al-Qods, située dans l’arrondissement Jnane Al Ward, les participants ont échangé avec les élèves sur le respect des règles de prévention, d’hygiène et de distanciation physique, pour lutter contre la propagation du Coronavirus, tout en leur remettant des masques et des produits d’hygiène.

Cette campagne, qui a touché également le lycée qualifiant Moulay Rachid, a été agrémentée par des actions éducatives et artistiques autour des dangers de cette pandémie.

Le directeur préfectoral de l’éducation nationale à Fès, Zoheir Chehbi, a déclaré que cette journée de sensibilisation marque le lancement d’une série d’activités, qui concerneront plusieurs établissements d’enseignement à Fès, dans le but de sensibiliser à la gravité de cette maladie en milieu scolaire et dans l’environnement de l’établissement.

L’artiste Nouâmane Lhalou a salué, lui, ‘’l’efficacité’’ de l’échange direct avec les élèves, appelant toutes les potentialités artistiques et sportives à adhérer à cet effort national de sensibilisation.

L’artiste, Nabila Maâne, s’est dite, de son côté, ‘’enthousiaste’’ de participer à des activités de ce genre, dans ce contexte sanitaire exceptionnel, ‘’qui a troublé la joie des élèves en ce début d’année scolaire’’, soulignant que ‘’la présence de figures artistiques contribue à remonter le moral et à transmettre des messages positifs’’.

La campagne de sensibilisation se poursuit hors des murs des écoles dans un certain nombre de quartiers de la ville, avec la distribution de masques et de produits hydroalcooliques, avant de prendre fin au niveau des boulevards Hassan II et Allal Ben Abdellah, en présence des représentants des autorités locales et sécuritaires, des associations de la société civile, des volontaires du Croissant-Rouge Marocain et d’autres personnalités.

M.S. (avec MAP)